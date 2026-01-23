勇消殉職！學弟憶詹能傑「總是站前方」 見遺體痛哭：希望在鬧我

仁愛消防分隊小隊長詹能傑在救災過程中不幸殉職。（資料畫面）

基隆市樂利三街社區「台北生活家」深夜大火，造成2死4傷。仁愛分隊小隊長詹能傑在執行救援任務時，為搶救受困女子，將自身氧氣面罩讓出，最終因吸入大量濃煙、長時間缺氧，送醫後不幸殉職。詹能傑的學弟發文表示，看到對方遺體後崩潰大哭，「真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我」。

詹能傑學弟在臉書發文透露，詹能傑是很調皮的學長，從自己到分隊報到，與他同住一間寢室開始，就一直被惡整、激怒，雙方上班時也常吵架、互相賭氣，但只要到深夜，詹能傑都會嘻皮笑臉的拿著兩人份宵夜，找他去文康室，藉口稱「不小心多買」，請他幫忙吃，「最好每次都不小心買兩人份宵夜，但我知道這是學長獨有的和好方式，只要到晚上，我們就會和好」。

詹能傑學弟指出，在勤務上，詹能傑總是站在自己前方，安慰著不要緊張，生活上遇到問題，他也會第一個跳出來幫忙。前幾天兩人吃飯小酌時，詹能傑原本計畫凹他的計程車費，卻馬上改口，告訴他下次再說，沒想到是最後一次。

詹能傑學弟難過表示，凌晨接到消息趕去長庚醫院，看到詹能傑躺著，彷彿跟他平常喝多睡著一樣，只差沒打呼，「我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我」。他坦言，自己已經很久沒有這樣哭過，也沒想過會為了他哭成這樣，「以前我總是嫌你煩、敷衍你，現在你在我心中是真男人，比英雄還厲害，你永遠是我心中最帥的五星小隊長」。





