勇消殉職！「消防神主牌」痛揭滿屋衣物堆積如山：別讓回家路變成英雄墓

詹能傑殉職現場，衣物堆如山高，消防粉專呼籲大家，看一眼家裡的走道，清空那些「以後會用到」的垃圾。讀者提供



基隆市昨天（1/21）深夜發生火警，民宅悶燒到今日凌晨撲滅，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困的33歲羅姓女子3度進入火場，屋內堆滿回收物增添搜救危險，他找到人並摘下面罩給羅女，自己卻嗆昏不治。消防粉專「消防神主牌」在Threads發文哀悼，直言害死勇消的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物，沉痛呼籲大家「看一眼家裡的走道」，別讓回家的路變成英雄的墳墓。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚發生火警，造成2死4傷，詹能傑為搶救受困的羅女，三度進入火場並摘下面罩救人，不幸殉職；羅女脫困送醫搶救，仍不治身亡。詹能傑第二度走出火場時曾提到，屋內雜物堆積，空間狹小，希望其他弟兄留意。

廣告 廣告

「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的」，社群帳號「消防神主牌」表示，這不是電影，是剛剛發生的殘酷現實，在伸手不見五指的濃煙裡，詹小隊長為了救那名受困女子，做了一個違背求生本能的決定。他脫下了自己賴以維生的面罩，戴在了女子臉上。他把最後一口生機，讓給了素昧平生的她。

「消防神主牌」說，害死詹能傑的，不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。「這是一命換一命的沉重」。

「消防神主牌」沉痛喊話，拜託大家現在就轉頭看一眼家裡的走道吧，清空那些「以後會用到」的垃圾，別讓詹小隊長的犧牲白費，「別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課」。

更多太報報導

41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救

「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處

頭皮發麻！北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客：有味道嗎