勇消詹能傑三進火場殉職！同行義消今傳肺部不適送醫

【記者葉先鵬／基隆報導】基隆市「台北生活家」社區日前發生大火，仁愛分隊小隊長詹能傑為搶救受困的羅姓民眾（34歲），冒險與義消盧彥宏一同進入濃煙密布的火場，但最終卻因吸入過多濃煙不幸殉職，至於義消盧彥宏則是在今天（24日）傳出肺部不適，目前已赴基隆三總接受高壓治療。

據了解，當天詹能傑多次進入火場，直至第3度才與義消盧彥宏在深處尋獲受困的羅姓女子，眼見羅女意識陷入昏迷，詹能傑隨即將自己的面罩交給對方配戴，改與盧彥宏共用同一個呼吸面罩，不料最終卻因氧氣耗盡倒下，盧彥宏嘗試救援無果，只能先離開火場求救。

廣告 廣告

RIT（快速救援小組）得知情形後立刻展開救援，但由於火場內堆積大量雜物，當天凌晨才順利將詹能傑及羅姓女子救出，無奈送醫後雙雙宣告不治。

今天（24日）凌晨2時許，義消盧彥宏因呼吸不適，在同仁陪同下自行開車前往基隆三軍醫院，醫生初步檢查發現血液中一氧化碳濃度較高，且口咽部有輕微碳微粒，目前正準備進行高壓氧治療中。

仁愛分隊小隊長詹能傑被救出時已無生命跡象。翻攝照片

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

被虧包給陳漢典禮金太少！小S回1句「殺很深」 全網共鳴

12生肖本周運勢｜猴擁高人氣 羊喜迎愛神 龍注意肥胖

直擊！霍諾德爬台北101延期 粉絲雨中舉「登頂」看板支持

