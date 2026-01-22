勇消詹能傑上月剛過40歲生日！｢同年同日生｣同仁：都沒想想家人

消防局仁愛分隊小隊長詹能傑上個月剛過完生日。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 基隆市樂利三街民宅火警造成2死1傷，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救人，將面罩給受困女而殉職，與詹能傑「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭指出，上個月20日才剛過40歲生日，站C位切蛋糕畫面曝光，令同仁長官相當不捨。

殉職的詹能傑上個月才剛過完生日，在局長、副局長及同仁簇擁下吹蠟燭、切蛋糕，「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭指出，詹責任心太強，才剛開心過完生日卻把妻小留下「真的太傻了」，直言「你把保命的呼吸給受困民眾，都沒想想家人，沒想想兄弟！」

詹能傑與義消盧彥宏一同進入火場救人，發現受困羅女後，詹能傑將面罩給羅女使用，並與盧彥宏共用一個面罩，但交替使用下氧氣不足，盧因意識到缺氧，立即喊「共生、共生」，但詹已失去意識，盧彥宏爬出火場後，同仁救出詹能傑時已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

這起惡火總計造成2死4傷的慘案，1名隊員於救援時遭到電擊、抽筋送醫，另3人則因吸入大量濃煙或受驚送醫，3人送醫後均無大礙。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

