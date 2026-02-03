勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎

即時中心／連國程報導

基隆勇消詹能傑捨己救人殉職，今（3）日下午舉行追思典禮，許多同仁相當不捨，悲痛喊著「一路好走」。與詹能傑同一天生日的消防局安全衛生科長余宗庭在典禮上代表宣讀祭文，他止不住男兒淚，對著詹能傑的遺照說：「你知道我們有多想你嗎」，讓許多人看了相當不捨。

詹能傑英勇殉職，內政部長劉世芳表示已經完成他入祀忠烈祠的程序。余宗庭宣讀祭文時說：「能傑，雖然大家都叫你英雄，但是我還是要罵你，這是我第一次，也是最後一次罵你，你這臭小子，為了救人離我們而去，你知道我們有多想你嗎，你留下捨己救人的精神，留下了英雄的美名，但多少挺你的弟兄、愛你的家人們，還有愛你的朋友們，為你流下多少眼淚」。



余宗庭繼續說，沒人比他更懂詹能傑，因為兩人同年同月同日生，他當天聽到詹能傑那天晚間數度進出火場，知道有人受困就不顧一切想把人帶出來，余宗庭說：「對，那就是你（詹能傑）會做的事」，因為詹能傑知道救人是本業，他的熱心總能需要幫助的人。

