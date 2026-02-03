勇消詹能傑今公祭 滿志剛籲政府盡速實現消防改革承諾

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為搜尋受困火場住戶殉職，3日下午舉辦告別式。（圖／報系資料照）

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑日前在火場捨身救人殉職，於今（3）日下午舉行公祭追思會。對此，台北市松山信義區參選人滿志剛表示，願詹分隊長一路好走，民進黨政府過去對於消防員組工會的拒絕、不讓消防員納入職安法，再多話語也難以彌補國家對消防員的虧欠。

滿志剛表示，今天是基隆仁愛分隊小隊長詹能傑的公祭日，他在樂利三街的惡火中三度衝入火場，在生死關頭之際摘下自己的面罩給受困者，把生命的希望留給他人而壯烈犧牲，讓國人同胞無不落淚。小隊長盡了自己最終的責任，但執政黨對於消防改革的承諾做到了嗎？

滿志剛指出，民進黨一直以來的態度，都是拒絕消防員組工會、不讓消防員納入職安法，一直以來都苛待消防人員，這件事眾所皆知。最可惡的是，去年立法院三讀通過提高警消退休金所得替代率，本意是為了給予高風險職業一份遲來的尊嚴，行政院卻以「違憲疑慮」與「財政壓力」為由拒編預算，甚至打算提釋憲攔阻。

滿志剛批評，當消防員在第一線拚命時，執政者在後方算計著他們的退休預算，稱之為「錢坑」，如何對得起這些出生入死的火場弟兄？願詹分隊長一路好走，但政府如果繼續「今日公祭、明日忘記」，不願意給消防弟兄更實質的福利與制度，那麼再多話語，都彌補不了國家對消防員的虧欠。

