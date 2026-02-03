勇消詹能傑今公祭！覆旗褒揚頒授追晉分隊長 遺孀、小四女兒現身答禮

社會中心／陳韋劭報導

殉職消防小隊長詹能傑今天舉行公祭。（圖／翻攝畫面）

基隆市殉職消防小隊長詹能傑今天（3日）下午舉行公祭，內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等致祭，追晉其為分隊長，確定入祀基隆忠烈祠，表彰其英勇無私的奉獻精神。詹能傑的遺孀和就讀小學四年級的女兒也向來弔念的各界人士鞠躬致意。

公祭時，播放著詹能傑小隊長生前出勤打火、救人的一幕幕畫面，消防同仁書文「他不是最會說漂亮話的人，但他的背影，永遠站在最前面。每一次出門，都不是理所當然能回家，但沒有退過一步。有些人，不是因離開了才讓人記得，而是，他一直都在我們心裡，只是現在換了一種方式陪著我們。小隊長，辛苦了。」

基隆市殉職消防小隊長詹能傑覆旗褒揚儀式。（圖／翻攝畫面）

詹能傑的遺孀、小學四年級的女兒以及詹的弟弟向來弔念的各界人士答禮致意。（圖／翻攝畫面）

內政部長劉世芳頒發表揚及追晉令給家屬。（圖／翻攝畫面）

詹能傑為警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾參與國內多起重大事故的救災工作，包括2010年國道三號走山、2015年復興空難、2018年普悠瑪列車出軌、2018年花蓮翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣列車出軌等事件。

詹能傑的妻子是一名護理師，夫妻感情很好，2人育有一名女兒，目前就讀國小4年級，一場火災，讓家人天人永隔，今天詹能傑的遺孀和女兒現身公祭會場，向來弔念的各界人士答禮致意。根據法規，國家會提供殉職公務員的未成年子女就學費用補助一直到成年。

內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等人致祭，追晉其為分隊長，確定入祀基隆忠烈祠，表彰其英勇無私的奉獻精神。

