勇消詹能傑公祭！同仁悲喊「一路好走」劉世芳：已完成入祀忠烈祠

即時中心／連國程報導

基隆市樂利三街社區1月21日發生火警，仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人英勇殉職，今（3）日下午舉行追思典禮，基隆市消防局特別安排「移靈巡禮」，由消防車隊沿路鳴笛護送，許多同仁列隊喊出「任務結束，一路好走」，場面令人不捨。內政部長劉世芳擔任詹能傑告別式的主祭，對於家屬希望能讓詹能傑入祀忠烈祠，她表示相關的程序已經辦理完成，希望家屬能平安過年。

詹能傑1月21日到樂利三街社區現場時，三度進火場救人，為了救出受困民眾，脫下自己的氧氣面罩給對方使用，因吸入過多濃煙陷入昏迷，被同仁發現後已經沒有生命跡象。詹能傑警專23期畢業，消防資歷長達20年，他參與過台灣近年來多起重大意外的搜救行動，包括2010年國道三號走山、2018年普悠瑪列車出軌、2018年花蓮翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣列車出軌等事件，都能見到他與老天搶命的身影。

快新聞／勇消詹能傑今公祭！同仁悲喊「一路好走」劉世芳：已完成入祀忠烈祠

勇消詹能傑的公祭於今日下午舉行。（圖／民視新聞）

公祭儀式於下午1時30分在基隆市立殯儀館舉行，內政部長劉世芳將靈柩覆旗褒揚、頒授追晉，消防署長蕭煥章及基隆市長謝國樑等官員也現身向英雄致敬，劉世芳表示，詹能傑入祀忠烈祠的相關程序已經完成。

