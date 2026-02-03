勇消詹能傑告別式 同仁淚喊任務結束

基隆消防小隊長詹能傑奮勇救人殉職，告別式覆蓋國旗緬懷其英勇救災、為民奉獻精神。

（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑在火場捨身救人殉職，移靈車隊三日上午抵達分隊，由大隊長許喬閔行舉手禮，高喊「詹能傑分隊長，任務結束」。下午一時三十分在殯葬管理所舉行公祭，消防局科長余宗庭宣讀同儕祭文時落下男兒淚。

移靈車隊上午十一時從殯葬所出發，消防車輛沿路開啟警報器、警示燈引靈，約十一時二十分抵達仁愛分隊，載運棺柩的靈車開啟後車廂，分隊內各式消防車輛同步開啟警報器、警示燈。

消防局長游家懿、副局長翁藝瑛及消防員穿著消防禮服，與義消一同站在門口，由第一救災救護大隊大隊長許喬閔行舉手禮，高喊「詹能傑分隊長，任務結束」，在場人員一同行舉手禮，忍淚送詹能傑最後一程。

下午一時三十分在懷恩廳舉行公祭，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、市長謝國樑到場追思。告別式中，先由消防員在靈柩覆蓋消防旗、國旗，劉世芳頒發褒揚令及獎章，謝國樑頒發追晉二線一星分隊長令及獎章，給詹能傑的弟弟詹庭豪。