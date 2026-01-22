勇消詹能傑將氧氣面罩給受困女子用…童子瑋：願逝者安息

記者李鴻典／台北報導

基隆市樂利三街民宅昨（21）晚發生惡火，基隆市議長童子瑋今（22）天一早表示，這場火災，造成2死4傷。其中一位罹難者，是仁愛分隊41歲消防小隊長詹能傑。

基隆市樂利三街民宅昨（21）晚發生惡火。（圖／翻攝畫面）

​童子瑋說明，火警發生後，大樓內仍有住戶受困。詹能傑小隊長三度進入火場搜尋，在第三次進入時找到22歲受困女子，當時她仍有呼吸。他將自己的氧氣面罩讓給對方使用，隨後因吸入濃煙失聯，經搜救送醫後仍不治殉職，而該名女子也於清晨送醫後宣告不治。

​童子瑋說，這是一場令人非常不捨的意外。向詹能傑小隊長致上最深的敬意，也向家屬表達沉痛哀悼。感謝所有第一線消防人員的付出。願逝者安息。

