勇消詹能傑捨命讓出面罩！ 醫曝「關鍵50分鐘」搶救內幕

基隆火災奪走英雄生命，詹能傑為救民眾將面罩讓出，吸入濃煙長時間缺氧，搶救無效去世，4名傷者仍在觀察中。（圖為詹能傑留影） 圖：左圖翻攝自基隆市消防局臉書專頁、右圖翻攝自畫面

[Newtalk新聞] 基隆深夜火災奪走英雄生命，41 歲仁愛分隊小隊長詹能傑於昨（21）日深夜救災時，為救民眾將面罩讓出，因吸入濃煙長時間缺氧，經搶救無效去世。基隆長庚醫院醫師吳俊德表示，詹能傑送醫時已無心跳，因將氧氣設備留給他人導致呼吸道受損，氣切手術 50 分鐘後仍無法挽回生命。其他傷者共 4 人，仍在觀察中。

火警現場位於樂利三街，該住宅內部充斥大量雜物，導致搜救過程極其艱困。詹能傑在混亂中三度進出火場，最終在厚重雜物堆下發現 34 歲羅姓女子，眼見羅女呼吸困難，他毫不猶豫卸下自身面罩供其維生。無奈火場濃煙隨後轉趨劇烈，導致詹能傑與羅女雙雙失聯，同仁尋獲 2 人時均已喪失生命徵象。

基隆長庚醫院醫師吳俊德指出，詹能傑在凌晨 2 點多送抵急診，到院前已無心跳。由於詹能傑將氧氣設備留給受困者，造成自身呼吸道受損且長時間缺氧，醫療團隊甚至無法順利置入呼吸管，最終決定採取氣切手術並搏鬥近 1 小時，遺憾依舊回天乏術。至於該起火警的其他傷者，院方目前妥善安置中，尚有 4 人在急診室觀察。

