勇消詹能傑捨身救女殉職！曾因「穿制服買便當」遭網暴 同袍慟：女兒還這麼小

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

基隆市仁愛區樂利三街「台北生活家」大型社區昨（21）日深夜發生重大火警，造成2死4傷。其中1名死者為41歲基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，他三度進入火場搜索，為救出22歲受困女子，他將共生氧氣面罩讓給受困女子，遭濃煙嗆昏，不幸殉職，令人深感遺憾。諷刺的是，詹能傑正是前年山陀兒颱風期間外出替同仁買便當，遭網友公審的消防員，如今卻因公殉職，形成令人心碎的對比。

昨日在基隆惡火中不幸殉職的詹能傑（左一）曾因「穿制服買便當」遭網暴。（圖／翻攝畫面）

前年10月山陀兒颱風襲台，卻有網友拍下一名消防員買便當的畫面，在臉書社團「匿名公社」發文公審：「消防人員可以在還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話。」不過當時長官出面力挺，表示當天基隆多處坍方，許多外勤人員趕忙救災任務，因此才會派出2名後勤人員外出幫忙同仁買便當；且在用餐完沒多久，長庚醫院又發生火警需要出動救災，希望民眾能多擔待、體諒消防員。如今詹能傑不幸殉職，這段過往再度凸顯警消人員的辛酸。

廣告 廣告

回顧昨晚這起火警發生於晚間10時許，火煙先自2樓住戶竄出，隨即延燒整個樓梯間並向上蔓延。據了解，該社區為大型集合住宅，約有400戶住家，火勢造成大量濃煙，許多住戶受困室內，消防人員到場後緊急疏散，協助住戶陸續撤離至1樓安全處。

起火點2樓的77歲余姓婦人順利逃生，但其22歲女兒仍受困火場。詹能傑小隊長獲報後，三度進入火場搜尋受困者。第二次退出時，他還不忘提醒同仁，「門後面有很多雜物，到處都是衣服，碰到就會整個像山崩下來，要小心。」

第三次進入火場後，詹能傑終於找到受困的余姓女子，卻因屋內雜物堆積如山，2人一度遭夾困無法脫身。危急之際，詹能傑不顧自身安危，將自己的空氣呼吸器面罩交給余女使用，自己暴露在濃煙之中，最終遭嗆昏失聯。直到今日凌晨2時許，搜救人員才在火場中找到詹能傑，緊急送醫搶救，仍回天乏術；而余女送醫後也宣告不治。

據了解，詹能傑熱愛重機運動，休假時常藉由騎乘紓解勤務壓力，與任職護理師的妻子育有1名國小4年級的女兒，在女兒眼中他也是盡責的好爸爸，。據了解，他還有一名弟弟同樣投入消防工作，兄弟倆在救災第一線表現優異，向來是長官眼中的模範。

與詹能傑共事多年的分隊長曹志榮對於詹能傑殉職一事感到非常不捨，指出詹員對待工作負責認真，在火場總是衝鋒陷陣，不忍掩面痛哭：「他還這麼年輕，女兒還這麼小。」

更多FTNN新聞網報導

勇消詹能傑捨身救女殉職！3度衝火場 「衣服堆像山要小心」成遺言

基隆消防小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：感謝祢為市民生命安全的犧牲

基隆深夜惡火釀2死4傷！殉職小隊長弟弟也是消防員 曾參與多次重大搜救事件

