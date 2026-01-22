勇消詹能傑捨身救女殉職！3度衝火場 「衣服堆像山要小心」成遺言

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

基隆市仁愛區樂利三街「台北生活家」大型社區昨（21）日深夜發生重大火警，造成2死4傷。其中，41歲基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出22歲受困女子，於搶救過程中三度進入火場搜索，最後將自身氧氣面罩讓出，不幸遭濃煙嗆昏殉職，消息傳出，令人深感遺憾。

詹能傑為救出22歲受困女子，於搶救過程中三度進入火場搜索，最後將自身氧氣面罩讓出，不幸遭濃煙嗆昏殉職。（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

這起火警發生於晚間10時許，火煙先自2樓住戶竄出，隨即延燒整個樓梯間並向上蔓延。據了解，該社區為大型集合住宅，約有400戶住家，火勢造成大量濃煙，許多住戶受困室內，消防人員到場後緊急疏散，協助住戶陸續撤離至1樓安全處。

廣告 廣告

起火點2樓的77歲余姓婦人順利逃生，但其22歲女兒仍受困火場。詹能傑小隊長獲報後，三度進入火場搜尋受困者。第二次退出時，他還不忘提醒同仁，「門後面有很多雜物，到處都是衣服，碰到就會整個像山崩下來，要小心。」

第三次進入火場後，詹能傑終於找到受困的余姓女子，卻因屋內雜物堆積，2人一度遭夾困無法脫身。危急之際，詹能傑不顧自身安危，將自己的空氣呼吸器面罩交給余女使用，自己卻暴露在濃煙之中，最終遭嗆昏失聯。直到今日凌晨2時許，搜救人員才在火場中找到詹能傑，緊急送醫搶救，仍回天乏術。

詹能傑警專23期畢業，消防年資19年，曾參與多起重大災害救援，包括99年國道三號走山事故、復興航空空難、普悠瑪列車翻覆事故、太魯閣號408次列車事故，以及0204花蓮震災雲門翠堤搜救行動等，實務經驗豐富。

他同時具備多項專業證照與訓練資格，包括消防設備士、救助隊、EMT-2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班，以及OPEN WATER、ADVANCED、RESCUE DIVER等潛水救援證照，並曾榮獲108年消防署消防績優救護人員殊榮。

私底下的詹能傑熱愛重機運動，休假時常藉由騎乘紓解勤務壓力，回家後，他則是孩子眼中的好爸爸，享受陪伴家人的平凡時光。據了解，他還有一名弟弟同樣投入消防工作，兄弟倆在救災第一線表現優異，向來是長官眼中的模範。

此次火警中，詹能傑為救人英勇殉職，也再次凸顯第一線消防人員所承擔的高度風險，留下令人沉痛的不捨與敬意。

更多FTNN新聞網報導

基隆消防小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：感謝祢為市民生命安全的犧牲

基隆深夜惡火釀2死4傷！殉職小隊長弟弟也是消防員 曾參與多次重大搜救事件

詹能傑殉職！三度衝火場「摘面罩救人」 基隆消防局粉專：一路好走

