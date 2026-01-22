勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。

41歲的詹能傑抵達時已無心跳，因長時間缺氧導致急救過程無法順利放進呼吸管。(圖/中天新聞)

基隆長庚醫院吳俊德醫師表示，41歲的詹能傑抵達時已無心跳，因長時間缺氧導致急救過程無法順利放進呼吸管，院方緊急進行氣切手術並全力搶救50分鐘，仍無法挽回這條寶貴生命，對此深感遺憾。

救援現場狀況相當艱困，屋內堆滿大量雜物使得救援工作困難重重。余姓女子被雜物壓住而動彈不得，詹能傑第三次進入火場時，終於在濃煙中找到她，但余女當時已出現呼吸困難的狀況。

為了搶救受困民眾，詹能傑做出關鍵決定，將自己配戴的氧氣面罩脫下給余女使用。隨後火場濃煙加劇，詹能傑就此失去聯繫，同仁尋獲時，兩人均已沒有呼吸心跳，緊急送醫後雙雙宣告不治。

吳俊德醫師說明，詹能傑將氧氣留給救援民眾使用，造成自身長時間缺氧，這是導致急救困難的主要原因。此外，這起火警的輕傷患者院方已做好妥適處理，目前還有4人在急診室留觀中。

