勇消詹能傑救人殉職！曾因穿制服買便當遭公審 消防資歷20年「超偉大救難史曝光」

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場救人，因把共生面罩給受困民眾，不幸殉職。（翻攝畫面）

基隆市樂利三街社區「台北生活家」昨（21日）深夜大火，釀2死4傷，其中41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場救人，並提醒隊友「屋內雜物多」「衣服堆得像山一樣」，卻沒想到最終為救人不幸殉職。據了解，詹能傑消防資歷20年，去年山陀兒颱風時外出買便當遭酸民炎上，所幸當時長官力挺，然而勇消詹能傑不幸殉職，獨留妻小，讓同仁與家屬都心碎。

曾遭酸民炎上搜救史曝光

事實上，2024年間山陀兒颱風來襲，當時詹能傑因支援救災，穿著制服外出替同仁買便當，被酸民拍照公審「還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話」，當時當時分隊長力挺，出面解釋當天基隆多處坍方，為了能讓隊員抓緊時間吃飯，才會請人先去購買，請民眾體諒消防員用餐不定時；而該便當老闆也出面緩頰，當天消防隊有先打電話訂餐，且能理解消防員救災很辛苦。

如今詹能傑殉職，凸顯背後警消人員的辛酸，也讓外界重新看見消防員的犧牲與重量。值得關注的是，勇消詹能傑消防資歷20年，曾參與多次重大救援任務，包含復興航空空難、台鐵普悠瑪號翻覆、太魯閣號出軌等，如今因救人殉職，留下妻子與就讀國小的女兒，讓同仁們都非常難過。

為救人捨面罩不幸殉職

回顧整起事件，基隆台北生活家大火，詹能傑前2次進出火場時，期間多次提醒隊友「屋內雜物多」「衣服堆得像山一樣」，要小心「山崩」，最終因把共生面罩給受困民眾，不幸離職，送醫搶救，院方緊急氣切並搶救50分鐘，仍回天乏術。

