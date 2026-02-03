勇消詹能傑救人殉職！繞行仁愛分隊最後巡禮 同仁悲喊：一路好走

社會中心／基隆報導

基隆消防局小隊長詹能傑救人不幸殉職，移靈車隊繞行至其生前所服務的仁愛分隊，同仁列隊送行。（圖／翻攝畫面）

基隆消防局小隊長詹能傑於火警時為了救人不幸殉職，今天將舉行公祭，覆旗褒揚、頒授追晉。上午11時許，移靈車隊從殯儀館出發，沿途開啟警示燈與警報器，繞行至其生前所服務的仁愛分隊，同仁列隊悲喊「任務結束，一路好走」送行，場面哀戚令人不捨。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，上月21日發生火警，起火戶內被回收物堆滿，仁愛分隊小隊長詹能傑為了搜救受困的羅姓女子，3次進入火場尋人，最後找到羅女時，因羅女昏迷不醒，詹能傑脫下面罩捨身救人，最終2人皆不幸罹難。

車隊沿途開啟警示燈與警報器做最後巡禮。（圖／翻攝畫面）

同仁列隊不捨送行，場面哀戚。（圖／翻攝畫面）

詹能傑為警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾參與國內多起重大事故的救災工作，包括2010年國道三號走山、2015年復興空難、2018年普悠瑪列車出軌、2018年花蓮翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣列車出軌等事件，這場火災讓台灣痛失傑出的消防人才。

詹能傑公祭儀式預計下午1時30分在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行，由內政部長劉世芳擔任主祭，覆旗褒揚、頒授追晉，消防署長蕭煥章及基隆市長謝國樑等官員也到場致敬。

