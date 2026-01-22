勇消詹能傑救人殉職！醫師悲痛發文：不改變就是默許悲劇繼續發生

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，醫師發文哀悼。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] 基隆市「台北生活家」社區昨日深夜大火，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困女子，因吸入過多濃煙而不幸殉職，振興醫院急診重症醫學部主任田知學發文感嘆，「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生」。

田知學今於臉書粉專「布農Doc 田知學」發文，火場中詹能傑選擇把唯一的呼吸面罩留給民眾。「他知道那一刻自己的機會可能就此失去，但他更清楚救人，是他選擇的道路。」

田知學更感嘆「RIP詹能傑消防員，我們不能再失去任何一個像他一樣勇敢的人，這不是第一次。也不該再有下一次。如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。我們需要做更多，保護這些願意用生命守護我們的人」。

廣告 廣告

貼文引來許多網友留言「臺灣有最優秀的警消人員！配備一定要汰換更新！把應該給警消人員的預算還給最基層的警消人員」、「消防英雄的裝備一定要增加與精進」、「向英雄致敬」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

4歲女童握方向盤開車網罵翻！母反嗆引眾怒 警最高開罰3.6萬

消防小隊長詹能傑殉職！弟弟也是消防員請假返家 「滿門豪傑」永遠少一人