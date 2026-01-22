勇消詹能傑救人殉職 醫師感嘆：不改變就是默許悲劇繼續

基隆市昨晚間發生民宅火警，造成2死、4傷悲劇事件，其中包含殉職的消防員詹能傑。（鏡新聞提供）

基隆市昨（21）日晚間發生民宅火警，造成2死、4傷悲劇事件，其中消防員詹能傑為了救援火場民眾，把自己的面罩拿下來幫對方戴上，結果自己也被嗆昏失聯，經過1小時被救出緊急送醫，最終仍宣告不治。醫師田知學今（22）日感嘆表示，「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。」

昨晚基隆市樂利三街發生火警，仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑3度進入火場救援，但第3次他卻未能自己走出來，過程中他把自己的面罩拿下，並且幫困民眾戴上，後來他吸入過多濃煙被嗆暈失聯，他被其他消防弟兄救出時已無呼吸心跳，隨後緊急送醫急救，仍於今天凌晨宣告不治。

廣告 廣告

田知學今於臉書粉專「布農Doc 田知學」po文，指在火場中，詹能傑選擇把唯一的呼吸面罩留給民眾。「他知道那一刻自己的機會可能就此失去，但他更清楚——救人，是他選擇的道路。」

田知學除了對於此事感到難過外，她認為這不是第一次。也不該再有下一次。「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。」她認為大家需要做更多，來保護這些願意用生命守護我們的人。

更多鏡週刊報導

殉職消防員封英雄「聽起來很感人」 公革力：其實是另種毒藥

勇消詹能傑殉職！基隆消防局放黑白照悼念小隊長 網悲喊：任務完成了

直接統一？Lalamove條款驚見「中華人民共和國台灣地區」 網轟：不演了