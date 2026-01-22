勇消詹能傑最後遺言曝！消防粉專揭「奪命關鍵」淚求1事：別讓犧牲白費

社會中心／林昀萱報導

勇消詹能傑摘下氧氣面罩救人，不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市「台北生活家」社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為了救出受困的22歲余姓女子3度進入火場，但滿屋子被回收物堆滿增加尋人困難度，好不容易尋到人摘下面罩救人自己不幸殉職。消防帳號「消防神主牌」在Threads發文哀悼，指出害死詹能傑的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物，淚求眾人「轉頭看一眼家裡的走道」，別讓消防員白白犧牲。

基隆市樂利三街民宅昨晚發生惡火，造成2死4傷，41歲消防小隊長詹能傑為了救受困的女住戶，三度進入火場並摘下面罩救人不幸殉職；該名受困女子脫困後命危，送醫搶救，仍於上午不治，成為這起火災第2位罹難者。事實上，詹能傑第二次從火場出來時，不忘提醒消防弟兄們「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，沒想到成為最後遺言。

火災現場堆滿雜物。（圖／翻攝畫面）

「消防神主牌」一早在社群平台Threads發文寫道：「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的」。文中敘述，在伸手不見五指的濃煙裡，詹小隊長為了救那名 22 歲的受困女孩，做了一個違背求生本能的決定，他脫下了自己賴以維生的面罩，戴在了女孩臉上。他把最後一口生機，讓給了素昧平生的她；他選擇讓自己吸入劇毒濃煙，只為了讓她能活著走出火場。女孩活下來了，但小隊長卻永遠留在了那裡。「消防神主牌」指出，導致詹能傑喪名的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。這是一命換一命的沉重。

「消防神主牌」沉痛向眾人喊話：「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧。清空那些『以後會用到』的垃圾。別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課。」

