勇消詹能傑殉職今公祭 同仁喊「任務結束」淚別英雄

基隆上個月21日一場深夜惡火，造成2死4傷，仁愛分隊的小隊長詹能傑，捨身救人英勇殉職。今(3)日舉辦公祭，上午移靈巡禮到分隊門口時，所有人敬禮送詹能傑最後一程，同仁們不捨落淚，場面相當哀戚，和他情同兄弟「同年同月同日生」的同事，也在告別式上致詞，不捨罵他是「臭小子」，更感性表示「你知道我們有多想你嗎」。

消防第一救災救護大隊長許喬閔說：「敬禮，詹能傑隊長，任務結束。」一聲任務結束，讓在場同仁紅了眼眶，大家強忍情緒，將所有不捨化作無聲思念，向殉職勇消詹能傑致意，他的隊長及分隊長，也不捨落淚，場面相當哀戚。憶起熱心又負責的詹能傑，大家心中滿滿感謝，就連他最後的身影，也都在對同仁千叮萬囑。

上個月21日，小隊長詹能傑，出勤位在基隆樂利三街的火警，多次英勇進出火場，但第三度進入時，發現屋主受困的女兒，他摘下面罩捨身救人，卻不幸殉職。

基隆市消防局仁愛分隊長曹志榮說：「我們大家都非常難過，因為他平常是一個非常盡責的小隊長，他的裝備，還有他房間的東西，我們目前就是都放在，就是都沒有動它啦，就是讓同仁去懷念他的小隊長這樣子。」消防第一救災救護大隊長許喬閔說：「他對於一個後進的同仁，其實都會花很多時間去指導他們也提攜他們，所以他也滿受到我們一些新進同仁的愛戴。」

3日上午舉辦移靈巡禮，沿途鳴笛並開啟警示燈，現場也有不少民眾，守候路旁送英雄最後一程，告別式上，和他同年同月同日生，情同兄弟的同事，也致詞表達最真切的思念，基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說：「能傑，雖然大家都叫你英雄，但我還是要罵你，這是我第一次也是最後一次罵你，你這個臭小子，為了救人，離我們而去，你知道我們有多想你嗎。」

公祭上消防署長現身，緊握詹能傑父母的手，給予安慰並表達哀悼，此外也舉行覆旗儀式，將他追晉為分隊長，由弟弟代替領取總統褒揚令，感念詹能傑的付出，祝福他一路好走。

