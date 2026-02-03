勇消詹能傑殉職公祭 國旗覆棺並追晉分隊長

消防同仁列隊致敬，齊聲高喊「任務結束」，許多消防弟兄頻頻拭淚表達不捨。

日前因為搶救受困火場的民眾，不幸殉職的勇消詹能傑，3日舉行公祭，移靈車隊上午11時20分左右抵達仁愛分隊，之後移靈到基隆市立殯儀館懷恩廳，下午1時30分開始公祭儀式。

覆旗褒揚、頒授追晉，現場除了在棺柩覆蓋消防旗及國旗之外，內政部長劉世芳也親自頒發褒揚令給家屬，追晉詹能傑為分隊長，以表彰英勇無私的奉獻精神，消防署長蕭煥章及基隆市長謝國樑等官員也現身致敬。

基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說：「雖然大家都叫你英雄，但是我還是要罵你，這是我第一次也是最後一次罵你，為了救人離我們而去，你知道我們有多想你嗎？你留下捨己救人的精神，留下英雄的美名，讓大家叫你消防之光，但是你看看多少挺你的弟兄、愛你的家人、還有愛你的朋友，為你留下多少眼淚。」

內政部長劉世芳表示，「火災的部份調查報告要再更詳盡一點，那我們要配合檢察官。現在忠烈祠在基隆市的部份都已經完成了。」

對於家屬希望能讓詹能傑入祀忠烈祠，劉世芳表示，相關的程序已經辦理完成，也有特別和詹能傑的父母談到，農曆春節時她會再到詹家探視，希望家屬可以平安過年。