勇消詹能傑殉職家屬雨中招魂 慈濟人陪伴挺過難關

基隆日前發生深夜火警，一名消防小隊長在火場中為了救人不幸殉職，也有一名住戶罹難。災後，市府與中央啟動關懷協助，慈濟志工也走進社區，陪伴受影響的家庭，一起度過這段艱難時刻。

「來 過門囉。」

家屬神情凝重，41歲的基隆市消防隊小隊長詹能傑，在火場中為了救人摘下面罩，不幸殉職。基隆市中正區新豐里里長 丁麗娜：「我們社區好幾個社區的救災，他都跑前第一個，所以我的感覺是心疼，好像少了一個小孩。」

這一別，對並肩救災的戰友來說，是失去一位一起衝鋒的兄弟；對家人而言，則是失去撐起整個家的支柱，留下年僅 9歲與6歲的兩名女兒，以及再也難以填補的空缺。而基隆市府與中央也表示，將依家屬意願，盡全力提供協助。基隆市副市長 邱珮琳：「那昨天市長說希望(詹能傑)進忠烈祠，那也有很多的人士希望可以捐善款，那市政府會就家長的要求，盡最大的協助，我們以他為榮。」

內政部部長 劉世芳：「(詹能傑)他的離去是我們消防界，非常不捨的一件事情，那同時也跟家屬特別致意，未來要不要入祀忠烈祠，我們有一定的程序，還有在撫恤的過程當中，我們會盡量來協助家屬，那這個沒有太大的問題。」

回到火警現場，屋內被燒得焦黑一片，牆面斑駁、物品散落，火災留下的痕跡仍，清楚可見。受災住戶 羅先生：「我老婆打電話給我說， 家裡的對講機什麼起火了，然後她本來就走路不方便了啊， 然後她就要去廚房舀水來澆啊， 結果澆不熄啊， 然後隔壁鄰居有拿滅火器來滅，也滅不掉。」

這場深夜惡火，不僅奪走消防小隊長的寶貴生命，就連他出手相助的羅姓女住戶，最終也不幸遇難。慈濟志工 林靜如：「這個祝福我們先送到。」

災後，慈濟志工走進社區，陪伴受影響的家庭度過難關。受災住戶 羅先生：「現在就先慈濟先給我慰問金， 然後後續還要幫我忙，他們說如果我有需求， 就盡量跟他們說， 讓他們盡量滿足我。」

慈濟志工 林靜如：「後續我們還是會關心，這兩個夫妻的生活的狀況， 對 畢竟在這個時間點，發生這樣的事情，他們很難過， 然後又要面對這些事情處理，所以後續持續可能就是，放在關懷的這個部分。」

災難留下的傷痛仍需要時間慢慢平復，而在這段最艱難的日子裡，陪伴與關懷，成了支撐家屬繼續走下去，最重要的力量。

