勇消詹能傑殉職追晉分隊長！ 雙親淚求胞弟調回基隆

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑於本月21日救災時英勇殉職，震撼社會各界。行政院長卓榮泰今（24）日上午親赴靈堂致哀，詹能傑的父母在場向卓榮泰提出，將同為消防員的小兒子詹庭豪，調回基隆服務的請求，卓榮泰當場指示消防署「盡速辦理」。

殉職消防員詹能傑的胞弟詹庭豪。（圖／報系資料照）

回顧案情，基隆市安樂區21日晚間發生重大火警，詹能傑在救災過程中3度進入火場搜救受困民眾，不幸殉職。詹能傑出身消防世家，其弟詹庭豪自2011年投入消防工作，兩人皆長期奉獻於消防救災工作，贏得同仁高度敬重。

詹能傑殉職後，基隆市政府已依《忠烈祠祀辦法》呈請准其入祀忠烈祠，並追晉為分隊長、頒授消防獎章，呈請中央核予褒揚。基隆市消防局表示，詹能傑追晉分隊長一事已獲卓榮泰當眾允諾，確定將提升其職務。

基隆勇消詹能傑為救人殉職，行政院長卓榮泰24日上午親赴詹能傑靈前拈香弔唁，並慰問家屬。（ 圖／中國時 報資料照）

面對喪子之痛，詹能傑父母昨（23）日向前往弔唁的消防署長蕭煥章泣訴，希望小兒子能調回基隆服務，讓他們在遭逢巨大悲劇後能有骨肉在身邊照料。卓榮泰今日上午10時30分在基隆市議會議長童子瑋及消防局長游家懿陪同下抵達靈堂，向詹能傑上香致意後，緊握詹父母雙手，表達政府最高的敬意與不捨。

得知家屬最關切的是次子返鄉服務事宜，卓榮泰立即轉身指示消防署長蕭煥章儘速處理。蕭煥章當場致電桃園市消防局，請求協助辦理詹庭豪商調相關事宜。基隆市消防局長游家懿表示，已責成人事單位簽辦相關公文，預計26日（下週一）即發函桃園市消防局，正式啟動詹庭豪的商調程序，盼能儘快完成調動，讓其返鄉服務。

據了解，詹氏兄弟原本皆在基隆市消防局服務，詹能傑任職仁愛分隊，詹庭豪則在百福消防分隊工作逾十年。詹庭豪於去年2025年10月才調任至桃園市政府消防局蘆竹消防分隊。兄弟倆名字中各有「傑」、「豪」二字，長期投入消防工作，被同仁譽為「詹氏兄弟，滿門豪傑」。

基隆市消防局發黑白照致哀詹能傑。（圖／基隆市消防局臉書）

