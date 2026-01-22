勇消詹能傑殉職！基隆消防局放黑白照悼念小隊長 網悲喊：任務完成了

消防員詹能傑殉職讓許多人感到不捨，基隆市消防局也po出詹能傑的黑白照片，「小隊長，任務已經結束！一路好走……」。（翻攝臉書粉專／基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市樂利三街昨（21）日晚間發生民宅火警，導致消防員詹能傑殉職，消息曝光讓許多人感到不捨，基隆市消防局今（22）日也po出詹能傑的黑白照片，「小隊長，任務已經結束！一路好走……」。

仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，他昨晚3度進入火場救援，還拿下自己的面罩幫受困民眾戴上，但火勢、濃煙仍不斷冒出，後來他吸入過多濃煙被嗆暈失聯，隊友在1小時後才將他尋獲，詹能傑在緊急送醫後，仍於今天凌晨宣告不治。

臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴的貼文」今悲痛po文，曬出詹能傑跟隊友的黑白合照，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走……我們會記得……祢為了救人而犧牲了自己！」

該篇po文曝光後，也有許多網友不捨留言，「謝謝你，任務完成了！一路好走。」「捨己為人，英勇殉職，令人敬佩。」「辛苦了，你偉大的情操讓大家看到消防英雄及義消弟兄的辛苦」「任務完成使命必達的祢，對兄弟有情有義的個性，消防兄弟姐妹永懷祢」「默哀致最高敬意英雄詹小隊長謝謝您」。

