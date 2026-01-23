勇消詹能傑殉職！學弟淚憶日常 見遺體崩潰：多希望是在鬧我

生活中心／游舒婷報導

基隆市仁愛區樂利三街「台北生活家」社區21日晚間發生火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度挺進火場救人，最後一次進入時，將自己的面罩讓給受困民眾，卻因吸入大量濃煙不幸殉職。噩耗傳出後，詹能傑的學弟在網路上悲痛發文，回憶兩人過往相處點滴，直呼「多希望你只是在鬧我！」

詹能傑將面罩讓給受困女子，自己和義消共用面罩，最後不幸吸入過多濃煙身亡。（圖／翻攝畫面）

學弟提到，當初到分隊報到時，與詹能傑同住一間寢室，常被對方惡整，兩人也因此常常吵架賭氣，但每到晚上，詹能傑總會默默拿著兩份宵夜出現，笑說是不小心買多的，後來才知道，那其實是他獨有的和好方式。

學弟也回憶，無論勤務或生活，詹能傑總是站在最前面的人。出勤時替他擋在前方、安撫情緒；生活遇到困難，也總是第一個跳出來幫忙。就在事發前幾天，兩人還一起吃飯小酌，詹能傑一如往常開玩笑，明明不順路，還想凹計程車錢，學弟當時沒答應，心想「下次再說」，沒想到那竟成了最後一次聚餐。

學弟表示，接獲消息趕到醫院時，看到詹能傑躺著的模樣，就像平常喝多了睡著一樣，「只差沒有打呼。」他當場情緒潰堤，忍不住想：「我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我。」

那個總愛開玩笑的學長，這次卻沒有鬧他了，學弟痛哭後坦言，自己已經很久沒有哭成這樣，「打死我也想不到，我會因為你哭成這樣，你看到一定會笑死我。」

文章字裡行間充滿又吵又鬧、卻彼此珍惜的兄弟情誼，學弟最後向詹能傑喊話：「大家都說你是英雄，但在我心中，你是那個真男人，比英雄還屌！你永遠是我心中最帥的五星小隊長。」

