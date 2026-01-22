勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小

不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。

詹能傑殉職讓親朋好友都相當悲慟。（圖／翻攝「基隆人踹共」臉書）

受困共76分鐘的詹能傑，把臉上、身上唯一的氧氣面罩給了22歲余女以後，自己慘遭嗆暈，2點被找到時已經沒有生命跡象，最後不幸殉職，他的弟弟詹庭豪，2011年曾跟哥哥都在基隆市消防局服務，去年才從百福分隊調到桃園市消防局，今天得知噩耗後已經火速請假趕回基隆。

火場內的「奪命雜物山」驚悚曝光。（圖／翻攝畫面）

據了解詹能傑的太太是護理師，而詹能傑的長官，分隊長曹志榮更是對此痛哭失聲，表示自己昨天參與特搜訓練一整天，詹能傑昨天得知火災發生時，帶著分隊支援救援，今天凌晨1時左右「我聽到詹能傑受困，馬上趕往支援，後來得知詹能傑送醫急救後再趕往醫院，想不到他還是救不回來」、「詹能傑一向做事認真負責，總是帶頭衝鋒陷陣…他才41歲還那麼年輕，女兒還這麼…」受訪到一半完全無法再說下去。

火場內的「奪命雜物山」驚悚曝光。（圖／翻攝畫面）

而細數詹能傑過往的卓越績效，2021年曾參與408車次太魯閣號出軌翻車事件救援、普悠瑪號翻覆、國道3號走山跟復興航空空難等重大災難救援，並於2024年升任小隊長，雖然同年10月在山陀兒颱風襲台期間，曾被惡意網友拍他穿制服買便當畫面，po上網公審，但外界一面倒相挺，時任內政部長的劉世芳還專程前往仁愛分隊，跟詹能傑等消防弟兄一起吃午餐，並致贈慰問金加油打氣，如今消防英雄卻不幸逝去。

詹能傑跟同仁提醒火場 「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」，17字成最後「遺言」。（圖／中天新聞）

詹能傑跟同仁提醒火場 「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」，17字成最後「遺言」。（圖／中天新聞）

詹能傑的弟弟詹庭豪目前在桃園市消防局服務。（圖／翻攝畫面）

火場畫面。（圖／民眾提供）

詹能傑跟家人的溫馨合照，如今缺了一角。（圖／翻攝詹能傑臉書）

詹能傑生前執行消防宣導畫面。（圖／翻攝畫面）

詹能傑生前與同仁列隊，準備前往太魯閣出軌現場救援畫面。（圖／翻攝畫面）

詹能傑跟弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市消防局發黑白照致哀。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成消防小隊長詹能傑殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

