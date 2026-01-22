勇消詹能傑殉職！支援救災「穿制服買便當」遭公審 衝鋒第一線辛酸

記者林盈君／基隆報導

21日深夜，基隆市樂利三街「台北生活家社區」，一處大樓2樓民宅發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為搜救受困的33歲羅姓女子，連續3度進入火場，卻疑被濃煙嗆傷昏迷，送醫不治。事實上，詹能傑與弟弟詹庭豪都是消防員，在第一線衝鋒救人，20年資歷救人無數，2024年間，詹能傑支援山陀兒颱風風災，因穿著制服去買便當，遭網友拍照炎上公審，所幸長官力挺，如今勇消詹能傑不幸殉職，讓同仁與家屬都心碎。

2024年間山陀兒颱風來襲，詹能傑支援救災，卻因穿制服去買便當，遭網友拍照公審。（圖／翻攝畫面）

據了解，2024年間山陀兒颱風來襲，詹能傑支援救災，卻因穿制服去買便當，遭網友拍照公審，嗆「還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話」，不過長官出面力挺，表示當天基隆多處坍方，為了能讓隊員抓緊時間吃飯，才會請人先去購買便當，請民眾體諒消防員用餐不定時。該便當店老闆也出面表示，當天消防隊有先打電話訂餐，理解消防員救災很辛苦。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，3度進火場救人殉職。（圖／翻攝畫面）

事實上，這已不是警消人員第一次被公審，救災需要耗費大量體力，但警消人員遇突發狀況，常常用餐時間不固定，甚至忙完一圈之後，才能坐下來吃到第一口飯，在第一線拚命救人，卻被網友拍照炎上公審，最後用犧牲殉職的代價，凸顯背後警消人員的辛酸，令人不勝唏噓。勇消詹能傑曾參與多次重大救援任務，包括復興航空空難、台鐵普悠瑪號翻覆、太魯閣號出軌等，如今因救人殉職，留下妻子與就讀國小的女兒，讓同仁們都非常難過。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，3度進火場救人殉職。（圖／翻攝畫面）

