勇消詹能傑殉職！母遭冒名發文 家屬痛批：不安好心

基隆市一名消防小隊長詹能傑因火災救人殉職，怎料網路上出現冒充詹母的貼文，內容煽情還稱殉職非意外，引發家屬不滿，請網友協助檢舉貼文，更痛批此舉簡直是二度傷害。

網友假冒詹母發文，被家屬發現痛批。（圖／翻攝自Threads）

事件發生後，社群平台Threads竟有網友假冒成詹母發文，並發布煽情言論，稱「他不是死於意外」、「他是被一次次沒關係、撐一下拖進火場」、「犧牲被當成理所當然」等內容，而該篇貼文曝光後立刻被大量網友關注，但事後該帳號被發現並非詹母本人。

隨後，家屬截下貼文內容，請網友協助檢舉，並表示「我們家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人，出來詐騙冒用我阿姨」，同時家屬也呼籲眾人不要再有人受騙。

詹能傑不幸殉職。（圖／中天新聞）

基隆市的「台北生活家」大型社區21日深夜發生嚴重火警，釀成2死4傷，當時基隆市消防局仁愛分隊的小隊長詹能傑，共3次衝入火場救人。沒想到在最後一次進入火場時，發現1名女住戶被雜物夾住無法拉出，且出現呼吸困難現象，當下他緊急拔下自己的面罩給對方戴上，但旋即被濃煙嗆昏失聯，2人被救出時緊急送醫，無奈仍不幸身亡。

