勇消詹能傑殉職 消防署長沉痛致歉：協助入忠烈祠、培養9歲小孩至大學畢業

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨（21）晚發生火警，造成2人死亡，其中基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在救災過程中殉職。消防署長蕭煥章今（22）日於內政部部務會報後記者會上，向罹難者家屬表達最深層歉意，並坦言無法讓消防同仁平安完成任務，他感到很心痛，將循例協助讓詹能傑進入忠烈祠，同時培養他的9歲小孩至大學畢業。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚發生火警，造成2人死亡，包含1名消防員。消防署長蕭煥章今（22）日向罹難者家屬表達最深層歉意。（圖／取自臉書／消防署）

蕭煥章表示，他今早前往火警現場勘查，發現屋內堆滿大量雜物，一開始連門都很難打開，嚴重阻礙救災動線。火警發生時，現場滅火器、火警警報、廣播系統與消防栓皆能正常運作，消防人員也延伸水線搶救，但由於屋內堆置物品至少達平常的數倍，受困者位置又在最內側，大幅增加救援風險。

蕭煥章指出，詹能傑在火場中三度進出、三次更換空氣瓶，過程中還不斷提醒其他隊員注意雜物可能掉落，第三次進入後卻未能返回，「對我們是很大的衝擊跟傷痛」。他也呼籲民眾切勿在住家堆放過多雜物，否則一旦發生火災，不僅自身難以逃生，也會讓救援行動更加艱困。

針對外界關注的裝備與救援流程，蕭煥章說明，目前可確認詹能傑並未配戴共生面罩進入火場，但有攜帶熱顯像儀，現場也啟動7梯次快速救援小組（RIT）入內搜尋。至於是否設置事故安全官、裝備使用與救災時序等細節，仍須由災害事故調查會進一步釐清。

蕭煥章強調，消防員的空氣呼吸器面罩已升級至最高等級，並要求各縣市在採購時須確保貼合消防員臉型、定期檢測氣密性，相關問題也將納入災調會調查重點。他也呼籲，消防員絕對不能「捨身救人」，此次事故中詹能傑以身犯險，捨身但沒救到人，是很不幸的狀況。

在後續撫卹方面，蕭煥章表示，已與家屬溝通相關事宜，將於哀悼儀式中覆蓋消防旗與國旗，並由基隆市政府循例申請，協助詹能傑進入忠烈祠。同時，政府也將依制度協助培養其9歲幼子至大學畢業，盼讓家屬無後顧之憂。

