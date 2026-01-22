勇消詹能傑殉職！火調人員重回現場勘驗 初判客廳對講機短路釀災

社會中心／基隆報導

起火戶屋內堆滿大量回收雜物及衣物。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區一處二樓住戶發生火警，造成消防分隊小隊長詹能傑（41歲）和羅姓女住戶（33歲）身亡，另有4位民眾嗆傷。基隆市消防局火調今早前往火場勘驗，初步判定客廳的對講機短路起火，引燃屋內堆滿的雜物，火勢持續悶燒，造成救援困難才釀成悲劇。

余姓屋主與妻子及女兒一家3口住在該大樓2樓，據屋主妻子林女指出，事發時她正在看電視，曾看到門口對講機線路冒出火煙，一旁的雜物也迅速著火，警消人員獲報到場搶救，因屋內堆滿回收物，火災發生時物品不斷崩落，造成救援困難，且也釀火勢持續悶燒，濃煙不斷。

基隆2死火警起火戶內部圖。（圖／翻攝畫面）

基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑連續3次返回火場，終於找到受困的羅女，當時羅女無意識但仍有呼吸，他把面罩給羅女戴上，不久後自己卻被嗆暈，後面搜救人員約1小時之後找到2人，經送醫搶救皆不治。

基隆市消防局今天（22日）上午重回火場勘驗，起火戶屋內堆滿大量回收雜物及衣物，據住戶陳述，火調人員發現客廳內的對講機有明顯燒熔、碳化，初步判定對講機短路起火釀災，詳細起火原因仍待後續調查釐清。

