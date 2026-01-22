勇消詹能傑殉職！火調初判「1物冒火光」短路釀災…

社會中心／饒婉馨報導

基隆市安樂區「台北生活家」社區於21日深夜發生嚴重火災，起火點位於2樓住家，猛烈火勢與濃煙造成2死4傷。其中，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子「三進火場」，甚至在極端環境下脫掉面罩救援，最終不幸英勇殉職，起火原因仍待鑑識人員進一步釐清。





小隊長詹能傑殉職！火調重回現場…初判客廳「這1物冒火光」短路釀災

起火戶的家中堆滿大量衣服、回收雜物等。（圖／民視新聞）





「衣服多到像山崩」！詹小隊長三進火場救人 捨身讓出面罩受困女

火災發生在 21 日晚間 10 點多，消防人員獲報後迅速展開搶救，小隊長詹能傑展現無畏精神，連續三次返回火場進行搜救，最終在漆黑屋內尋獲 33 歲的羅姓女子。當時羅女雖然失去意識，但仍有微弱呼吸，詹能傑隨即摘下自己的空氣面罩替羅女戴上，希望能幫助她撐過濃煙侵襲。沒想到，詹能傑隨即因為吸入過多濃煙而陷入昏迷，搜救人員約在一小時後才找到兩人，雖然緊急送醫進行搶救，但詹能傑與羅女最終仍不幸罹難；除了這兩位犧牲者外，這場惡火還造成另外 4 名民眾受到嗆傷。

小隊長詹能傑殉職！火調重回現場…初判客廳「這1物冒火光」短路釀災

據屋主所說，火警發生前，有看到家門口對講機疑似短路起火。（圖／民視新聞）





起火原因初步判定：對講機短路引燃室內回收物

基隆市消防局火調人員今日上午重回現場勘驗，發現客廳對講機有明顯燒熔、碳化現象，初步判定對講機短路起火釀災，詳細起火原因仍待後續調查釐清。余姓屋主妻子透露，事發時她正在看電視，目睹門口對講機線路冒出火煙，隨即引燃一旁的雜物。

