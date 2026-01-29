勇消詹能傑殉職！遺孀今發聲明「未設任何捐款帳戶」：避免善意被利用

社會中心／倪譽瑋報導

41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為了救人殉職。（圖／翻攝畫面）

1月21日，基隆市安樂區樂利三街發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。今（29）日詹能傑的遺孀發表聲明，感謝大家的關心與祝福，但家屬未設任何捐款帳戶，為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，特別聲明「未授權任何人代為募款。」

基隆「台北生活家」大型社區21日夜間發生惡火，據悉，詹能傑3度衝入火場救人，火勢雖於2小時內撲滅，但他為了救受困的33歲羅姓女住戶，不幸雙雙殞命，火災也引發各界討論。

悲劇已過數天，似乎不少民眾對於捐款協助詹能傑家屬意願高，紛紛關注相關事宜。29日詹能傑的遺孀發表聲明，為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，公開澄清家屬並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，也未授權任何人代為募款。

家屬聲明全文如下：

感謝社會各界對我先生的關懷與致意。

家屬在此鄭重說明：目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款。

此聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。

再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。



