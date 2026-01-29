勇消詹能傑殉職 遺孀發聲明「未成立任何捐款帳戶」勿受騙

▲ (圖/資料照片)

基隆市 / 武廷融 綜合報導

基隆市樂利三街社區民宅日前發生火警，消防局小隊長詹能傑為了救援受困火場的民眾，不幸殉職。內政部長劉世芳表示，正在積極簽辦入祀忠烈祠程序。不過，詹能傑遺孀今(29)日發出聲明強調，目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款，提醒社會大眾勿受騙。

基隆樂利三街民宅21日發生火警，當時住戶羅姓女子受困，詹能傑三度衝進火場搜救，甚至脫下面罩給對方，最終因缺氧時間過長，送醫後仍宣告不治。事件曝光後各界湧入關心與哀悼，詹能傑的英勇行徑也讓各界感到不捨。

針對外界關心與善意，詹能傑遺孀今日發出聲明「感謝社會各界對我先生的關懷與致意。家屬在此鄭重說明：目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款。此聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。」

而內政部長劉世芳日前表示，詹能傑家屬提及盼讓詹能傑入祀忠烈祠，這部分政府已積極簽辦相關公文程序，會盡早讓家屬們達成願望。不過劉世芳也提到，社群媒體上出現冒用死者家屬名義發起募款的假訊息，這樣的行為可能已違反社會秩序維護法，切勿以身試法。

