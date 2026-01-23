勇消詹能傑殉職！ 鋼鐵爸喊「喪葬全程無償」：這份痛楚我願意一起扛

基隆市昨晚間發生民宅火警，勇消詹能傑殉職。（鏡新聞提供）

基隆市21日晚間發生民宅火警，釀2死、4傷的悲劇，其中消防員詹能傑為了救人而殉職，其英勇事蹟讓不少人相當不捨，殯葬業者「鋼鐵爸」（阮橋本）昨（22）日更喊，「凡新北市基層消防人員，若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理」。

基隆火警2死、4傷 勇消詹能傑殉職

基隆市21日晚間火警釀2死、4傷，詹能傑當時為了救援火場民眾，把自己的面罩拿下來幫對方戴上，結果自己也被嗆昏失聯，經過1小時被救出緊急送醫，最終仍宣告不治。

這份犧牲社會沒有忘記！ 鋼鐵爸喊「喪葬全程無償」

「鋼鐵爸」（阮橋本）昨日發文說，沉思了幾個小時後決定，「即刻起，凡新北市基層消防人員，若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理」，他表示，這不僅要陪英雄走完最後一段路，更要讓他們的家屬知道，這份犧牲社會沒有忘記，「這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛」。

「鋼鐵爸」說，還是要卑微地祈求上天，願這份承諾，永遠只是備而不用，「我寧可這輩子，都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們，每一次穿上重裝出勤，都能脫下裝備，平安回家抱抱家人」。

「鋼鐵爸」也說，這是看到英雄犧牲後，內心最深、不捨的發願，不容任何政治塵埃沾染，「我阮橋本在此再次斷然聲明，此生絕不再參與任何形式之選舉，請各界停止一切不必要的政治聯想，不要讓口水玷污了這份對英雄的敬意，勿再揣測，讓這份愛純粹地，留給守護我們的英雄」。

