勇消詹能傑殉職！ 鋼鐵爸宣布：無償辦理喪葬事宜

殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本在臉書發文宣布，即刻起凡新北市基層消防人員因公殉職，所有喪葬事宜將由他個人全程無償辦理。這項決定源自於仁愛消防分隊小隊長詹能傑摘下面罩捨身救人不幸殉職的事件，讓經常協助弱勢與公益的「鋼鐵爸」阮橋本深感不捨。

殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本。（圖／翻攝自鋼鐵爸阮橋本臉書）

阮橋本在臉書發文表示，經過數小時的深思後決定正式發願，不僅要陪伴英雄走完人生最後一段路，更希望讓消防人員家屬知道，這份犧牲沒有被社會遺忘。他在文中強調，「這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛。」

儘管做出這項承諾，阮橋本仍卑微祈求上天，希望這項承諾「永遠只是備而不用，我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定」。他期盼每一位消防弟兄每次穿上重裝出勤時，都能平安完成任務後回家擁抱家人。

針對外界可能出現的政治聯想，阮橋本在文中嚴正聲明說，這項發願源自看到英雄犧牲後內心最深的不捨，「不容任何政治塵埃沾染」。他再次表明「此生絕不再參與任何形式之選舉」，並呼籲各界停止不必要的揣測，不要讓口水玷污對消防英雄的敬意，這份愛純粹地留給守護我們的英雄。

