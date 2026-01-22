勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言

仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，因吸入大量濃煙不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街一處大型社區於21日深夜發生火警。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困女子，三度衝進火場，並將自己的空氣呼吸器面罩讓給受困者使用，疑似因吸入過量濃煙而不幸殉職。據悉，詹能傑第二次走出火場時，全身已被濃煙燻黑，仍頻頻提醒同仁屋內堆滿如山的衣物和說明屋內動線，相關現場畫面也隨之曝光。

這起火警發生在基隆市「台北生活家」大型社區，1棟6層樓的2樓民宅起火，竄出濃煙，鄰近住戶紛紛爬地逃生。而2樓女屋主雖成功逃出，但其22歲女兒仍受困屋內。詹能傑第三次進入火場後，終於找到受困女子，並毅然將自己的空氣呼吸器面罩脫下給她使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳，送醫後宣告不治；該名受困女子被救出時，也已不幸身亡。

廣告

事實上，詹能傑第二次從火場撤出時，全身已被濃煙燻黑、流大汗，但仍詳細向消防弟兄說明屋內狀況。他表示，屋內床鋪很高，四周堆滿衣物、雜物，稍一碰觸就會「山崩」倒下，並耐心解說屋內動線配置，包括「二樓門後有雜物，進門後右轉再直走，接著往左約三步，再直走約四步會有一道門」，提醒同仁務必特別小心，希望這些細節能協助後續救災行動。

凌晨1時許，詹能傑更換新的空氣瓶後第三度進入火場，並在發現受困女子後將自己的面罩讓出。然而，由於起火點屋內堆滿大量雜物，嚴重影響救援行動，直到凌晨2時許，詹能傑才被尋獲並送醫急救，最終仍未能甦醒。基隆市消防局表示，這場火警造成2死、1名消防員遭電擊受傷；另有3人預防性送醫觀察，起火點待進一步調查釐清。

