勇消詹能傑火場殉職 昔日同事淚崩不捨：他一直叮嚀我工作別太衝...

勇消詹能傑為救援受困女子，三度進入火場卻不幸殉職。（圖／資料照）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區大火，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子，三度衝入火場，並將氧氣罩給對方，因此嗆昏失聯一小時，送醫急救不治，讓外界悲傷不已。昔日同事、桃機航警謝昌融也感慨，詹能傑總是叮嚀他工作別太衝，沒想到卻先到另一個世界待命，「兄弟，好走」。

據基隆市消防局表示，詹能傑負責火場滅火與搜救，但火場內堆積太多雜物，導致救援困難，過程中得知34歲羅姓女子位於住宅最深處的臥室，便與義消盧彥宏第三度衝入火場搜救，對方被倒塌的雜物壓住，因此摘下氧氣罩與對方輪流使用，但瞬間仍出現缺氧，無法協助羅女脫困，盧彥宏拚死爬出火場回報詹能傑受困，消防局即刻啟動快速救援機制（RIT），但雜物實在太多，小組分7梯次接力才將人救出，送醫後宣告不治。

詹能傑昔日同事、航警謝昌融在臉書不捨，表示對方負責又勇敢，自己還常被對方叮嚀工作別太衝，沒想到卻先到另一個世界待命。（圖／警方提供）

昔日的同事，桃園航警局警員謝昌融在臉書發文「死亡不是結束，遺忘才是」，表示今早的新聞實在太沉重，讓人喘不過氣，讓他想起《可可夜總會》裡的「心裡全是你的影子」這句話。

謝昌融感慨，去年底機場一別，匆匆留下伴手禮沒有拍下合照。他說詹能傑總是專業、勇敢，還常叮嚀他工作別太衝，沒想到卻先跑去另一個世界待命了，感謝對方能夠出現在自己生命裡，陪他度過講幹話、耍白爛的日子，「詹能傑，任務結束了，兄弟，好走」。

