勇消詹能傑為救住戶殉職 醫：長時間缺氧、搶救50分鐘仍不治

基隆市安樂區樂利三街一處約400戶的社區大樓，昨日晚間10時許發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場搶救受困住戶，並發現一名女子被厚重衣物蓋住、呼吸困難，為爭取時間，詹能傑當下將自己的氧氣面罩脫下給住戶使用，之後即疑似因遭嗆暈失聯。

直到今（22）日凌晨其他消防同仁在火場內找到詹能傑時，他已經無呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸殉職。該名住戶被救出時也已沒有呼吸心跳，送醫後同樣不治身亡。

基隆長庚醫院院長吳俊德說明，「詹能傑與另一名患者到院時皆已OHCA，由於詹能傑將氧氣交給另一名患者，造成他長時間缺氧，導致急救過程中很難順利把呼吸管放進去，因此進行氣切，但經過50分鐘搶救後不幸仍無法救回。」

其實詹小隊長在第三度進入火場前，曾仔細提醒同仁，火場內「床很高、四處都是衣物，碰到就會崩塌，門後有雜物只能開啟一點」，並不斷告訴同仁要特別小心，同時也向住戶家屬說明現場狀況。

基隆消防局指出，21日晚上8時左右接獲民眾通報，立即出動31車、73人赴現場搶救，抵達時，大部分住戶已自行疏散到1樓，後續仍協助約50名住戶疏散，其中5人身體不適皆已送往醫院就醫。吳俊德則回應，還有4名輕傷患者在急救室留院觀察。

現場住戶稱，「看到冒出很大的煙，尤其樓梯間的煙更大，而且有聞到塑膠的味道，當下趕緊叫每一棟的住戶出來，但有些住戶可能在睡覺，門是鎖起來的。」

基隆市長謝國樑則表示，詹能傑小隊長本來有機會撤退，但他選擇把面罩交給需要救護的市民。家屬已轉達希望能入祀忠烈祠的請求，後續他會努力爭取，並提供最優的撫卹。