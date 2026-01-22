勇消詹能傑缺氧過久殉職 基隆長庚院長遺憾：氣切搶救50分鐘仍救不回

基隆長庚醫院院長吳俊德今天說明搶救殉職仁愛消防分隊小隊長詹能傑的過程。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區「台北生活家」社區昨晚深夜惡火造成前往救災的消防小隊長詹能傑殉職，基隆長庚院長吳俊德受訪時悲痛指出，詹能傑送到醫院時，因為長時間缺氧，有做了氣切，搶救50分鐘，實在很遺憾，還是無法將人救回。

吳俊德談到，今天凌晨2時許，救護車送來2名傷勢嚴重的患者，兩人到院前已呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，分別是受困火場多時的34歲羅姓女子，及前往救災的基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑；詹員為了搶救羅女生命，脫下自己的面罩給羅女，但後來大火蔓延，他被濃煙嗆昏後一度失聯。羅女搶救後也不幸身亡。

吳俊德說，詹能傑在危急時刻把氧氣面罩脫下來給民眾，導致自己長時間缺氧，醫院搶救時做了氣切，急救50分鐘，很遺憾還是無法救回，目前仍有4位民眾在基隆長庚急診室留觀，情況尚穩定。

