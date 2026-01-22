勇消詹能傑脫面罩救人殉職 粉專揭「奪命關鍵」：籲轉頭看自家走道

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，昨（21）日深夜發生嚴重火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在火場救人時，除3度衝入現場搜救，並將氧氣面罩給予女受困者，疑因吸入過量濃煙昏厥、並因長時間缺氧，英勇殉職，然而，這名受困女子也宣告不治。

消防模範生曾赴日進修 滿門「豪」「傑」缺一角

根據基隆市消防局資料，今年41歲的詹能傑為警專23期畢業，消防資歷20年，擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、救援潛水證照、災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，更曾獲選赴日本靜岡縣接受訓練，並榮獲消防署消防績優救護人員殊榮。

他的職涯參與過國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆及太魯閣號事故等重大災難救援，私底下的詹能傑熱愛重機運動，消防局用「雷厲風行、率直鐵漢」形容他。

詹能傑的弟弟也投身消防界，弟弟詹庭豪目前任職於桃園市消防局，兄弟倆名字合起來為「豪傑」，這對「消防兄弟檔」成為佳話，如今卻因這場惡火缺了一角。

雜物紛亂、三進火場 「小心山崩」成遺言

昨晚10時許，火勢從起火建物2樓延燒，現場濃煙密布，消防單位派遣27車59人前往搶救，現場成功疏散超過20戶、上百名居民撤離。一位7旬婦人向消防員求助，自己22歲的女兒仍受困其中，人員進入發現房間空間狹小、雜物紛亂，只能分批背負空氣瓶進入火場。

據轉述，詹能傑救人心切，在第二次從火場出來更換氣瓶時已滿身大汗，但他仍不忘回頭叮囑接手的同事，「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會『山崩』。」沒想到這竟成為他最後的遺言。

詹能傑換上新氣瓶後，第3度轉身沒入黑暗濃煙中，終於在雜物堆深處找到受困女子，在關鍵時刻，詹能傑選擇摘下自己的面罩套在對方臉上，爭取受困者的存活機會，自己卻因氧氣耗盡遭嗆昏失聯。直到凌晨2時許，搜救人員才在層層雜物中發現倒臥的詹能傑。

粉專揭奪命關鍵：別讓回家路成英雄墳墓

消防粉專「消防神主牌」心痛發文，指出害死詹能傑的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。

「消防神主牌」呼籲，「現在就轉頭看一眼家裡的走道吧。清空那些『以後會用到』的垃圾」。文中強調，別讓消防員的犧牲白費，也別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓，因為這是一命換一命的沉重代價。

勇消任務結束 消防署全力爭取入祀忠烈祠

基隆市消防局22日將臉書粉絲專頁黑白照片哀悼，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走」。

基隆市長謝國樑前往醫院慰問家屬，對於詹能傑在最危險時刻將生機留給民眾表達最崇高的敬意與不捨。針對家屬希望能讓詹能傑入祀忠烈祠，謝國樑承諾將全力協助爭取，消防署長蕭煥章也表示，與家屬當面討論後，若沒問題將全力協助。