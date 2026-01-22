勇消詹能傑脫面罩救人殉職 謝國樑哀悼：爭取最優撫卹、入忠烈祠

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人不幸殉職。（翻攝自臉書基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚（21日）發生火警，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑，為了救人三度進入火場，捨命脫下氧氣面罩給受困住戶使用，導致自己嗆傷昏迷失聯，最後不幸殉職，基隆市長謝國樑今（22日）受訪沉痛表示，市府會盡力替小隊長爭取最優撫卹，也會照家屬意願，努力爭取入忠烈祠。

119消防節才剛過完，昨晚基隆民宅火警就傳出噩耗，消防小隊長詹能傑為搶救受困住戶殉職。謝國樑今日上午受訪表示，詹能傑在最危險之時，將面罩留給需要的市民，失去如此英勇的小隊長，消防局和市府同仁都非常難過。

現階段除了優先照顧受傷市民及詹能傑家屬，謝國樑承諾市府會盡力替小隊長爭取最優的撫卹，也會按照家屬期盼，努力爭取進忠烈祠。

謝國樑也在臉書沉痛哀悼，指出詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷20年，其歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。這次為執行任務，捨身救人英勇殉職，市府要向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。「詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！」

另一邊，基隆長庚院長吳俊德出面受訪，指出今日凌晨2點多，有2名嚴重傷者送到醫院，2人到院前都已呈現OHCA，其中一人就是詹能傑。吳院長遺憾表示，小隊長到院時，因長時間缺氧，醫師為此做了氣切手術，無奈急救50分鐘仍無法將人救回。另一名傷者同樣搶救不治，其他留院的4位傷者情況穩定。

