勇消詹能傑葬身火場 外界疑為何57分鐘後才啟動RIT小組？共生面罩呢？

記者莊淇鈞／基隆報導

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑被救出後準備送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區，昨天（21日）深夜10時許，裡面的2樓某戶發生火警，造成41歲仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，他捨命搶救的33歲羅姓女住戶，脫困後送醫傷重不治，釀成2死悲劇。根據這起火災已知道時序，外界質疑為什麼火勢撲滅後57分鐘，才發現詹能傑失聯啟動RIT小組（Rapid Intervention Team，快速救援小組）？而詹能傑3進2出火場難道沒有戴共生面罩？沒有隊員陪同兩兩一起進入？

●基隆市樂利三街「台北生活家」社區火災時間序：

1月21日

22：41受理報案。

22：54到達現場。

23：40火勢控制。

23：42火勢撲滅。

1月22日

00：39發現小隊長詹能傑受困啟動RIT（快速救援小組）。

01：55在 2樓發現小隊長詹能傑，救出時已無生命徵象。

05：13殘火處理完成。

05：41救出OHCA受困的33歲羅姓女子。

對此外界質疑，57分鐘後 00：39發現小隊長失聯，期間這57分鐘都沒人發現小隊長？從到達到啟動RIT小組這中間，不是已經知道有民眾受困，共生面罩沒有嗎？RIT小組沒建立嗎？

外界也質疑，小隊長摘下面罩給受困人員使用是最不智的選擇，當指揮官第一時間知道火場有受困人員，消防員入室前背負SCBA（自給式空氣呼吸器Self-Contained Breathing Apparatus）之外，可以另外攜帶共生面罩，但小隊長卻把面罩給羅女使用，基隆消防局沒有這裝備嗎？另外入室救援不是都需要兩兩進入，怎麼只有小隊長一人入室救援？

