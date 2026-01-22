勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事

【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3度衝火場救人，將面罩給受困女子使用，送醫後宣告不治。桃園市消防局表示，詹能傑還有一個同為消防隊員的親弟弟在蘆竹消防分隊服務，得知噩耗後已請假回基隆處理家中事務。

仁愛分隊小隊長詹能傑在火災中殉職。（圖／翻攝自基隆市消防局官網）

該處大樓共約400戶，起火點屋內婦人先逃出，焦急哭喊「女兒還在屋內」，小隊長詹能傑3度入屋搜索，找到受困的女子，發現她被壓在衣物堆下拉不出來，且呼吸困難、情況危急，因此他選擇把面罩給對方，怎料火勢和濃煙加劇，他不久被嗆昏，直到凌晨2時許被找到，馬上送醫急救，但凌晨近5時許宣告不治，讓隊友都難以接受。



基隆市消防局指出，詹能傑的胞弟詹庭豪在2011年開始於基隆市消防局服務，十餘年來都在百福消防分隊服務，直到去年10月才調到桃園市蘆竹消防分隊服務。



桃園市消防局則表示，詹庭豪調任蘆竹消防分隊服務，平時表現認真負責，不料其胞兄傳來殉職噩耗；詹員今天已請假返回基隆處理家中事務，單位同仁亦轉達關心，告知其無須擔心勤務安排，可安心將相關事務處理妥當後再行返隊。

