勇消詹能傑資歷20年！弟弟也是消防員 兄弟檔「滿門豪傑」…永遠少一人

記者羅欣怡／桃園報導

基隆市「台北生活家」社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場搜救殉職。據了解，詹能傑的弟弟也是消防員，兄弟名字一「傑」、一「豪」，曾被稱為是詹氏兄弟 滿門「豪」「傑」，也在多次大型災難中攜手救援。弟弟詹庭豪去年（2025）調至桃園市消防局蘆竹分隊服務，接到哥哥殉職噩耗，已經請假趕回基隆。這場意外，也讓「滿門豪傑」永遠少一人。

殉職小隊長詹能傑消防資歷20年，弟弟也是消防員。（圖／翻攝自臉書《基隆市消防局-角落消火伴》）

臉書《基隆市消防局-角落消火伴》2022年曾發文介紹詹家兄弟檔。41歲的詹能傑是警專23期畢業，曾參與過不少大型災難救援，包括復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故，還榮獲108年消防署消防績優救護人員殊榮，稱他是「救災總是不落人後，順利完成交託使命！」

詹能傑資歷豐富，曾多次參與大型救災現場。（圖／翻攝自臉書《基隆市消防局-角落消火伴》）

平時熱愛重機運動的詹能傑，休假時會進山區跑山，紓解上班時累積的壓力；專業素養更是一把罩，擁有多張證照，也是災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，曾榮獲108年消防署消防績優救護人員殊榮，也勉勵自己「現在的成就，是過去的努力」。

基隆市消防局曾在臉書介紹詹家兄弟檔，因為兩人名字一「傑」一「豪」，被稱為滿門豪傑。詹能傑假日喜歡騎車跑山，紓解工作上的壓力。（圖／翻攝自臉書《基隆市消防局-角落消火伴》）

弟弟詹庭豪晚哥哥4年進入消防工作，也和哥哥一樣，參與過許多重大災難現場的救援，十餘年來都在基隆市百福消防分隊服務，去年調至桃園市消防局蘆竹消防分隊。據了解，詹庭豪接到哥哥殉職的消息，已經向所屬單位請假，趕赴基隆了解情況。

