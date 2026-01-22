勇消詹能傑輝煌救援經歷曝 「復興空難、普悠瑪翻覆」都有他身影

詹能傑殉職，留下妻女2人。（翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

基隆勇消、仁愛分隊小隊長詹能傑，3度深入火場救援，選擇把氧氣面罩給受困民眾而缺氧今（22日）不幸殉職，讓家屬悲痛不已。其輝煌救援紀錄也曝光，曾參與大大小小事件搜救，包含國3走山事件、復興空難、火車翻覆出軌等。

據基隆市消防局臉書介紹，詹能傑從事消防約20年，職業生涯可說是相當幹練，曾參與包含2010年的0425國道3號走山事件、復興空難、普悠瑪翻覆、0402太魯閣號出軌、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故。

而搜救上他除是專業消防人員，還擁有許多證照，包含消防設備士證書、ENT2（中級救護技術員）、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班等，更在2019年，榮獲消防署消防績優救護人員殊榮。

詹能傑曾榮獲消防績優救護人員殊榮。（翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

事實上，詹能傑弟弟詹庭豪同樣是消防員，跟哥哥一樣參與過大小事件搜救，最近才從基隆調往桃園服務，詹庭豪今得知哥哥殉職憾事後，已趕赴基隆協助處理後事。

