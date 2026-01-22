勇消詹能傑「脫面罩救人」殉職 獨留妻小！火神淚：女兒還這麼小

基隆市安樂區發生大樓火警，死者包含消防小隊長詹能傑。讀者提供



出勤前一刻還在辦公室電腦前排勤務表，怎料，一場救火勤務卻成生離死別！殉職勇消詹能傑（得年41歲），在21日基隆火災執勤過程殉職，他3度進入火場搜尋受困者33歲羅女，脫氧氣面罩給羅女使用，最後自己倒地昏厥殉職；同仁不捨表示，詹能傑的女兒還這麼小，還在念國小。

41歲勇消詹能傑殉職。取自消防局臉書

詹能傑為警專23期畢業，消防資歷20年，曾經榮獲108年消防署消防績優救護人員殊榮。妻子是一名護理師，2人育有一名就讀國小四年級的女兒，詹的弟弟也是消防員。

「現在的成就，是過去的努力！」詹能傑曾投入國道三號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事故、花蓮震災等重大搜救任務。本身熱愛重機運動，休假時透過馳騁山道，紓解上班時累積的壓力，然後回家抱抱小孩，享受天倫時光，他說，幸福！莫過於此！

在同仁眼中，詹能傑個性活潑、熱心伸援，是大家的大玩偶。基隆市消防局用「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，曾任職基隆市消防局中正消防分隊、信義分隊、信二分隊，2024年擔任仁愛分隊小隊長。

基隆市長謝國樑沉痛表示，詹能傑選擇把危險留給自己，卻不幸失去如此英勇的小隊長，也會照家屬意願全力替他爭取進入忠烈祠。

2026年1月21日深夜，基隆市安樂區發生大樓火警，造成嚴重死傷。讀者提供

基隆2死4傷火災，現場進行火災調查，大門管制進入。廖瑞祥攝

