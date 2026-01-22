勇消詹能傑3度衝火場、脫面罩救人殉職 曾喊「衣服堆得像山一樣」

基隆市安樂區樂利三街一處密集社區，21日深夜10點多發生火警，起火地點位於一棟集合住宅大樓2樓，濃煙自2樓衝出後，迅速蔓延樓梯與公共空間。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場搜救，過程中將「救命裝備」空氣呼吸器面罩脫下，讓給受困民眾使用，自己疑因吸入過量濃煙昏厥，後續送醫搶救後仍宣告不治，不幸殉職。

消防單位指出，由於起火點屋內堆滿大量衣物與雜物，加上空間極度狹小，形同「迷宮」。據同袍轉述，詹能傑第二次從火場出來更換氣瓶時已滿身大汗，但仍回頭叮囑接手同事「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，大家千萬要小心」，說完立刻換上新氣瓶，第三度轉身進入黑暗濃煙中。

起火點屋內堆滿雜物。圖／台視新聞

詹能傑為爭取受困者存活機會，將自己的供氣面罩套在受困女子臉上，之後不幸遭濃煙嗆昏、失聯。直到22日凌晨2點多，搜救人員在層層雜物中發現倒臥的詹能傑，將他抬出火場緊急送醫，徹夜搶救後於清晨5點宣告不治。消息傳出後，共患難的打火弟兄們也痛哭失聲。

詹能傑為警專23期畢業、消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次事故，以及0204花蓮震災雲門翠堤等搜救任務。平時熱愛重機運動，也相當疼愛妻小，如今英勇殉職，令人鼻酸。

