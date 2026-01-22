勇消詹能傑3進火場殉職！受困76分鐘搜救時序曝光

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，於21日深夜進行7層樓住宅火警救援中殉職，得年41歲。消防局公布完整搜救時序表，詹能傑受困火場時間長達1小時16分鐘，同仁在凌晨近2時尋獲時，他已無生命跡象，送醫宣告不治。

基隆發生2死4傷火警。（圖／中天新聞）

消防局提供的火場時序表如下：

1月21日

22:41受理報案

22:54到達火場

23:40火勢控制

23:42火勢撲滅

1月22日

00:39發現詹能傑小隊長受困啟動RIT

01:55救出詹能傑OHCA送醫

02:55詹能傑宣告殉職

廣告 廣告

05:13殘火處理完畢

05:22火警住戶1女救出OHCA，送往長庚醫院不治

消防人員趕抵現場救援。（圖／中天新聞）

當晚火警發生後，消防單位派遣27車59人前往搶救，現場成功疏散超過20戶、上百名居民撤離。一名70多歲的余姓婦人向消防人員求助，表示她22歲的孫女還困在房間裡無法逃出。搜救人員進入起火戶後，面對空間狹窄、雜物堆積的環境，研判只能採取分批進入的方式進行搜救。詹能傑在第三次進入火場時，在雜物堆中發現被壓困的余女，當時余女已出現呼吸困難的狀況。

為了讓受困者能維持呼吸，詹能傑做出關鍵決定，將自己配戴的面罩取下給余女使用，希望為後續救援爭取更多時間。就在此時火勢突然增強，詹能傑與外界失去聯繫，同仁隨即展開搜索行動。搜救人員在凌晨將近2時找到詹能傑，當時他已經沒有呼吸心跳反應，緊急送抵醫院後仍宣告不治。

詹能傑於火警中英勇殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

針對這起殉職案，有義消提出疑問，從抵達現場到火勢撲滅的時間內，詹能傑曾三度進出火場，這需要極佳的體能才能做到。然而，火勢在21日23時42分撲滅後，直到凌晨0時39分、相隔57分鐘才發現小隊長失聯並啟動RIT小組，質疑為何期間沒有人發現詹能傑消失，以及現場是否配置共生面罩等裝備問題。

延伸閱讀

影/17字提醒成永訣！勇消詹能傑最後身影、「遺言」曝光

又有醫療暴力！台中醉男出拳揍飛護理師 害腦震盪住院

雲林夫婦滯留阿布達比獲救 ！「沒謝劉建國」遭出征 羅智強嗆爆民進黨