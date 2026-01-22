勇消魂斷火場身後留「小四獨生女」…分隊長掩面痛哭：孩子怎麼辦？

詹能傑離世留下獨生女。取自基隆市消防局臉書

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨夜無情大火，仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑在搜救34歲羅姓女住戶的過程中不幸殉職。搶救不治消息傳回分隊，與他並肩作戰的分隊長曹志榮難掩悲痛，受訪時數度哽咽，想起詹能傑家中還有才讀小學四年級的獨生女，忍不住掩面痛哭「他女兒還這麼小」。

特搜訓練後直奔火場 卻成最後任務

據《自由時報》報導，分隊長曹志榮回憶，自己昨日剛結束一整天的特搜訓練，身體相當疲憊，但在凌晨1點多接獲詹能傑受困火場的消息後，腎上腺素爆發，立刻著裝趕赴現場支援。當得知詹已被救出並送往醫院時，他又火速趕往急診室祈禱，無奈最終仍等來噩耗。曹志榮形容，詹能傑工作態度極為認真，總是身先士卒衝在最前面，沒想到這次任務竟成永別。

護理師妻與小四女頓失支柱 胞弟亦是消防員

據了解，詹能傑的妻子是一名護理師，兩人育有一名就讀國小四年級的獨生女。詹家更是為了公共安全盡心盡力的「救災家族」，詹能傑的胞弟詹庭豪原先也在基隆百福分隊服務，直到去年10月才轉調至桃園。

昔支援太魯閣號翻車 救災經驗豐富

詹能傑於前年榮升小隊長，是同仁眼中的救災悍將。他曾參與過多起震撼全台的重大事故救援，包括奪走50條人命的台鐵太魯閣號408車次出軌意外、國道三號走山事件、復興航空空難以及普悠瑪翻覆事故。十多年來，他在無數災難現場出生入死，救回許多寶貴生命。

曾「買便當」遭誤解 獲部長力挺

除了英勇的救災事蹟，詹能傑也曾是新聞焦點人物。2024年10月山陀兒颱風襲台期間，他趁著救災空檔穿著制服購買便當，一度遭網友拍照上網公審。

當時內政部長劉世芳為此特別前往仁愛分隊與他共進午餐，並致贈慰問金，力挺消防員用餐權益。未料事過境遷，這位盡忠職守的英雄如今卻為了守護市民而犧牲，留給社會無限的惋惜與敬意。



