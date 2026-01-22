勇消「三進火場救人」殉職 消防署回應了

▲基隆消防局小隊長詹能傑救火殉職，火調人員初步研判起火原因是失火民宅對講機短路，再引燃屋內大量回收衣物。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 基隆市仁愛區樂利三街一處社區昨（21日）深夜發生奪命火警！仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進出火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙不幸殉職，女住戶也因傷重身亡。對此，內政部消防署回應了。

這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區民宅2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急向消防員哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入。

消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑三度重返火場，在雜物堆中發現受困且呼吸困難的34歲羅女，為爭取生機，他毅然將自己的面罩讓給對方，卻因火勢加劇吸入大量濃煙失聯，一小時後被救出送醫，仍於清晨5時許宣告不治，而羅女經搶救後也傷重身亡，這場惡火最終帶走了2條寶貴生命。

對此，內政部消防署回應表示，基隆市安樂區樂利三街「台北生活家公寓大廈」火災造成1消防殉職1案， 該建物依據《各類場所消防安全設備設置標準》設有火警自動警報設備及緊急廣播設備等，相關火災原因刻正由基隆市消防局調查中。

另針對不屬於應設置火警自動警報設備住宅場所之管理權人，內政部消防署指出，依消防法規定應設置住宅用火災警報器並維護之，「本署及各地方消防機關訂有住宅防火對策2.0執行計畫，並透過各管道積極推動與宣導，以提升居家防火安全。」

